Boris Johnson pede ao Ocidente fim da 'dependência' nos hidrocarbonetos russos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu aos países ocidentais, nesta terça-feira (15), que ponham fim à sua "dependência" dos hidrocarbonetos russos.

Em um editorial publicado no jornal conservador Daily Telegraph, antes de iniciar uma visita à Arábia Saudita, Johnson considerou que os líderes ocidentais cometeram um "terrível erro", ao permitir que o presidente russo, Vladimir Putin, "escapasse" após a anexação da Crimeia em 2014, assim como ao aumentar sua dependência do petróleo e do gás russos.

"Quando, finalmente, lançou sua cruel guerra na Ucrânia, sabia que o mundo teria muita dificuldade em puni-lo. Sabia que havia criado uma dependência", afirmou Johnson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O mundo não pode se submeter a essa chantagem contínua", acrescentou, pedindo que a "dependência" termine agora.

Estados Unidos e Reino Unido decidiram parar de importar petróleo russo, enquanto a União Europeia, muito mais dependente, pretende reduzir em dois terços suas compras de gás de Moscou para este ano.

Afirmando que a Rússia de Putin não produz "praticamente mais nada" que o "resto do mundo queira comprar", Johnson argumentou que, "se o mundo puder acabar com sua dependência do petróleo e do gás russos, podemos deixá-los sem dinheiro, destruir sua estratégia".

A visita do primeiro-ministro britânico à Arábia Saudita busca reduzir a volatilidade dos preços da energia para as empresas britânicas.

Foi, no entanto, criticada por ativistas dos direitos humanos, especialmente após a execução de 81 pessoas no corredor da morte neste país, no sábado.

Johnson deve apresentar nas próximas semanas a estratégia de segurança energética do governo, concentrada em energias renováveis e na extração de petróleo e gás do Mar do Norte, o que ajudaria a reduzir a dependência energética do Reino Unido e a cumprir seu objetivo de zero emissão líquida de carbono até 2050.

pau-acc/zm/tt

Tags