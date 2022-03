Gerente de banco raptado: grupo suspeito é especializado e mentor do crime tem apenas 18 anos

As investigações apontam que o mentor do crime tem 18 anos de idade. Ele foi um dos presos na ação, que também resultou na apreensão de arma e pistola.

Quatro homens apontados como integrantes de um grupo especializado em extorsão com restrição de liberdade foram presos. Eles são suspeitos de raptar o gerente de uma agência bancária no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na última sexta, 4.



As investigações apontam que o mentor do crime seria um jovem de 18 anos de idade. Ele foi um dos presos na ação. As prisões foram registradas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Divisão Antisequestro (DAS), apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Departamento de Inteligência (DIP).

Um carro foi recuperado e uma pistola foi apreendida. As ações foram registradas na Aldeota, Parque Manibura e Couto Fernandes.

