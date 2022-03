Covid-19: Fortaleza inicia vacinação infantil com a 2ª dose neste fim de semana

Neste fim de semana, 5 e 6, a Prefeitura de Fortaleza inicia a aplicação da segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos por meio de agendamento. A expectativa é atender mais de 860 crianças que tenham atingido o prazo mínimo para segunda dose, no horário das 9 a 17 horas, no Sesi Parangaba.

As listas com a relação dos agendados devem ser consultadas por meio do site do Governo do Estado ou no Vacine Já Fortaleza. Nas primeiras listas, constam crianças que receberam o imunobiológico da marca CoronaVac, onde o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. Já a Pfizer pediátrica tem intervalo de 120 dias.

Primeira dose de crianças de 5 a 11 anos

A aplicação da primeira dose (D1) sem agendamento prévio para crianças já foi liberada pela Prefeitura de Fortaleza. No entanto, é necessário a realização de cadastro no site Saúde Digital há, pelo menos, 48 horas. A programação diária com os locais de aplicação é divulgada no Portal da Prefeitura de Fortaleza.

Crianças com Covid-19 só devem receber o imunizante 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Em casos negativos para a doença, mas com quadro de síndrome gripal, o recebimento da vacina deve ocorrer após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

Documentos necessários

No ato da vacinação, é necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança, sendo certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

