Rodoviária de Fortaleza e CE-040 têm pouco movimento na Quarta-Feira de Cinzas

Quarta-feira de Cinzas, para muitos foliões, é o dia de voltar para casa. Em tese seria assim se não fosse a pandemia Covid-19, que trouxe consigo restrições sanitárias, impostas por meio do decreto estadual vigente. O POVO esteve no Terminal Rodoviário de Fortaleza - Engenheiro João Thomé e acompanhou o fluxo de trânsito na CE-040, rodovia que liga Capital ao Litoral Leste do Ceará.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 02.03.2022: Baixo movimento na rodoviaria pós carnaval (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



O movimento no terminal chamou mais atenção pelo baixo número de passageiros circulando, em detrimento à tradicional lotação de retorno de Carnaval em ano antes da pandemia. A Socicam, empresa concessionária de administração da rodoviária, informou que a previsão de passageiros que passarão pelo local nesta quarta-feira é de 3.300. “Esse é o número de pessoas no terminal saindo e chegando. Essa é a média dos dias normais. Não houve nesse Carnaval uma demanda elevada de passagens”, informou a empresa.

Sem Carnaval de rua e com diversas restrições para curtir o feriado, muitos preferiram deixar as viagens de lado. Outros nem sequer chegaram a ter folga, porque o governador Camilo Santana (PT) suspendeu o ponto facultativo no feriado e recomendou a abertura normal de escolas e comércio no Ceará.

A vendedora Alana Duran, 29 anos, que trabalha em um quiosque no Terminal Rodoviário de Fortaleza, contou que o fluxo na rodoviária foi fraco: "Fraquíssimo. Quase não tem diferença em relação aos dias normais, sem o feriado de Carnaval. Em relação há dois anos, baixou muito o fluxo de pessoas aqui na rodoviária".



O advogado, Ivan Frota, 24 anos, voltou de Recife para o Ceará e estava junto à namorada no terminal, de onde se destinaria a Sobral. “A percepção que eu tive do feriado de Carnaval foi míngua. Fui a uma cidade receptiva aos turistas, mas que não estava na época para nos receber, pelo menos estruturalmente falando".

"Então, a gente teve até dificuldade de tomar café da manhã em alguns pontos, principalmente quando nos afastamos de grandes centros. Muitos locais estavam fechados. Nossas viagens foram resumidas a passeios abertos. Em Fortaleza, nós percebemos que o movimento para o feriado estava bem parado também", finalizou o advogado.

CE 040 "ignora" Quarta-Feira de Cinzas

Na CE-040 o trânsito estava tranquilo nesta manhã. A rodovia estadual, que tem 130 quilômetros de extensão, liga Fortaleza a municípios como Aracati e a praias como Iguape, Morro Branco, Barro Preto, Caponga, Canoa Quebrada e Majorlândia. Em épocas pré-pandêmicas era possível observar um fluxo intenso de foliões voltando para casa na Quarta-Feira de Cinzas.

