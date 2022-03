Mourão negocia candidatura ao Senado Federal pelo menos desde abril de 2021, diz portal

Faltando poucos meses para deixar o PRTB e se filiar ao Republicanos, vice-presidente Hamilton Mourão começou a articular sua candidatura ao Senado Federal pelo estado do Rio Grande do Sul e se encontrar com parlamentares do futuro partido e do PP desde abril de 2021. É o que revela um levantamento do portal Metrópoles com base na agenda do general do Exército.

Segundo o jornal, os diálogos aconteceram logo depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a demonstrar sua insatisfação com Mourão. A primeira vez que Hamilton notou que não seria escolhido para repetir a chapa de 2018 foi durante entrevista em 26 de abril de 2021. Questionado sobre o assunto, o militar disse que Bolsonaro deveria optar por outro nome para tentar a reeleição.



“Bolsonaro vai escolher outra pessoa para acompanhá-lo para a reeleição. O que tenho visto [nas] declarações de Bolsonaro é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar, mas ele nunca disse isso para mim”, afirmou Mourão ao jornal Valor Econômico na ocasião.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O levantamento pesquisou os registros oficiais da agenda de Mourão, uma semana após a declaração, em 5 de maio, e constatou que o vice recebeu dirigentes do PRTB em seu gabinete, em Brasília. Por meia hora, Mourão se reuniu com o secretário-geral-nacional do partido, Levy Fidelix Filho, e o presidente da Comissão Executiva Provisória Regional do Rio de Janeiro, Antônio Carlos dos Santos.

Sobre o assunto Bolsonaro diz que Mourão fez "peruada" e não critica ataque russo à Ucrânia

Moro elogia Mourão e disputa Republicanos com Bolsonaro

Bolsonaro e Mourão esticam feriado e têm agenda vazia na Quarta-Feira de Cinzas

Depois, as articulações entre o vice-presidente e os três partidos ficou evidente nos compromissos de Hamilton. O Metrópoles afirma que, em 18 de maio, Mourão recebeu dois políticos do PP, um do Piauí – o senador Elmano Férrer – e outro do Rio Grande do Sul – o vereador Tiago Israel Fabris. Esse último foi o pontapé inicial do vice-presidente em agendas com políticos de seu reduto eleitoral.

No próximo mês, em 17 de junho, o futuro candidato ao Senado teve sua primeira reunião com o Republicanos. Na ocasião, encontrou-se com o deputado Carlos Gomes, do Rio Grande do Sul, e com a chefe de gabinete da liderança do partido, Tiana Maria da Silva.

Tags