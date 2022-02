Mesmo sem festas públicas no Ceará, véspera de Carnaval aumenta movimento na Rodoviária

A manhã desta sexta-feira, 25, registrou maior movimentação no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza. Apesar de festas públicas estarem proibidas no Ceará, passageiros utilizam o período de Carnaval para viajar ao interior do Estado. Segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), 4.200 usuários do transporte rodoviário devem passar pelo Terminal nesta sexta.

Ao todo, desta sexta-feira até o dia 2 de março, na Quarta-feira de Cinzas, a previsão é que 22 mil passageiros embarquem nos terminais rodoviários. O número representa um aumento de 10% em relação ao fluxo normal registrado na semana anterior. No entanto, o movimento ainda é 51% mais baixo do que aquele registrado no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Nessa época, 45 mil passageiros chegaram a viajar para curtir o Carnaval.

O passageiro Gildésio Freire, 37, vai aproveitar o feriado para visitar a família em Alcântaras, na região Norte do Estado. Ele mora no Rio Grande do Norte e voltou ao Ceará no Carnaval apenas para descansar. “Eu concordo com os protocolos sanitários e a proibição do Carnaval público, porém não entendo porque terá Carnaval privado. Mas o movimento é menor, e isso já contribui para a redução da contaminação pelo coronavírus”, opina.

Passagens devem ser compradas com antecedência

Também viajando apenas para passar um tempo com a família, Bianca Rodrigues, 19, irá ao município de Amontada. No entanto, a jovem e sua tia não conseguiram comprar a passagem do ônibus no Terminal Rodoviário. “Tá tudo lotado”, afirma.

Para atender à demanda de embarques, 52 viagens extras foram disponibilizadas pelas empresas de transporte. O número pode aumentar conforme a demanda. Até o término do período de Carnaval, a estimativa é de 986 viagens realizadas.

A orientação dada pela empresa administradora dos terminais rodoviários, Socicam, é comprar os bilhetes de passagens com antecedência, chegar uma hora antes do embarque na rodoviária, conferir documentações, checar se bagagens estão devidamente identificadas e dirigir-se a plataforma de embarque 30 minutos antes do horário de saída.

Com informações do repórter Levi Aguiar

