Praça da Igreja de Fátima: problemas na iluminação afastam frequentadores

O problema se estende por pelo menos um mês, conforme relato de comerciantes do local. Prefeitura afirma que houve roubo de fios e que equipe técnica está no local

Frequentadores e comerciantes da Praça Nossa Senhora de Fátima, em frente à igreja homônima, em Fortaleza, reclamam da falta de iluminação pública na região. O problema se estende por pelo menos um mês, conforme as fontes falaram ao O POVO. A reportagem esteve no local na noite desta segunda-feira, 21, por volta de 19h30min, e constatou a escuridão relatada, inclusive na área em que há brinquedos para crianças e equipamentos para prática de exercícios físicos.

O auxiliar de serviços gerais Francisco Leonardo Matias, 32, estava com sua família e reclamou da falta de cuidado da administração com o espaço. “Eu tenho medo de deixar a minha filha ir brincar e acabar se machucando por causa da escuridão”, reclama. Ele disse que está reavaliando se pretende continuar frequentando o local diante da situação. “Desse jeito, não tem segurança nenhuma. É um descaso, na minha opinião”, enfatiza.

Comerciantes que trabalham em estabelecimentos da praça também ressaltaram a sensação de insegurança e a queda do movimento de clientes no local. Eles relatam que estão vendo com mais frequência assaltos e roubos nas proximidades. Um dos permissionários da Prefeitura no local, que terá sua identidade resguardada, admite que a queda das vendas é consequência da situação econômica da população durante a pandemia, mas aponta que o medo dos frequentadores também contribui.

“O pessoal não quer mais parar nesta praça, muitos passam por aqui com pressa. Mesmo tendo uma faculdade aqui perto, pouca gente vem por aqui”, observa o homem. Ele disse que outros problemas com iluminação pública também já aconteceram, mas foram pontuais e resolvidos rapidamente. “Eram problemas com postes, a gente ligava para lá e o problema era resolvido em cerca de três dias. Não ficava essa escuridão geral, como está agora. E faz muito tempo que está desse jeito”, pondera.

Através de nota, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que identificou no local o furto de cabos do sistema de iluminação, o que teria causado o desligamento dos pontos de luz. "A equipe técnica trabalha no local, realizando o levantamento dos equipamentos danificados e providenciando a reposição e reinstalação. Em casos de pontos de luz apagados, a orientação é que a população telefone gratuitamente para o número 156 e solicite o serviço", traz a nota.

