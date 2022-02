Vacinação em Fortaleza: 173 mil pessoas aptas a receber a D2 ainda não se imunizaram

Em Fortaleza, 173.736 pessoas aptas a receber a D2 da vacina contra o coronavírus ainda não foram imunizadas. O número é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que inaugurou mais um ponto de vacinação na Capital, no Centro, nesta segunda-feira, 7.

“Fortaleza tem enfrentado muito bem a variante Ômicron, que é uma variante de grande transmissibilidade, mas esta é uma variante que causa casos menos graves. Temos cumprido um papel importantíssimo quando se trata da cobertura da vacinação da nossa cidade”, ressaltou a titular da SMS, Ana Estela Leite.

Números

Da população total de Fortaleza (2.686.612 pessoas)

- 84% receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19

- 73,6% receberam a segunda

- 27,8% a terceira

Da população apta a ser imunizada acima de 18 anos ( 1.930.479 pessoas)

- 102,8% receberam a primeira dose

- 94,5% receberam a segunda

- 38,7% a terceira

Ana Estela entende que os números alcançados com a vacinação são essenciais para o atual estágio e controle da pandemia. “Com isso [números de pessoas vacinadas], nós tivemos um início de queda dos dados epidemiológicos, uma queda da demanda assistencial por Covid-19 nas unidades de atendimento do nosso município e atribuímos isso à ampla cobertura da nossa população com a vacina”, destacou.





