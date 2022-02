Para ampliar total de vacinados, Fortaleza tem novo ponto de imunização no Centro

O local contará com quatro vacinadores, além da equipe de cadastro e organização. O público agendado poderá receber a dose do imunizante das 9 às 17 horas. O espaço tem capacidade para atender até 500 pessoas por dia.

A Prefeitura de Fortaleza, através da Secretária Municipal da Saúde (SMS) e em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), inaugurou na manhã desta segunda-feira, 7, mais um ponto de vacinação contra a Covid-19. Agora, o Centro da Capital passará a contar com um local que atenderá moradores, empregadores, empregados e consumidores da região.

O ponto fica no Shopping Central, na rua Senador Pompeu, no primeiro andar, próximo à praça de alimentação. Como nos outros centros de vacinação, haverá espaços de acolhimento para a população. O local contará com quatro vacinadores, além da equipe de cadastro e organização. O público agendado poderá receber a dose do imunizante das 9h às 17 horas. O espaço tem capacidade para atender até 500 pessoas por dia.

Ana Estela Leite, secretária da Saúde de Fortaleza, falou sobre o novo Centro de Vacinação e do quanto o local vai impactar a vida das pessoas que passam pela região. "Esse ponto de vacinação aqui no Shopping Central é extremamente importante, principalmente nesse momento em que nós precisamos, cada vez mais, descentralizar a vacina no município de Fortaleza e dar mais capilaridade [expandir] à imunização”, explicou.

Ampliação dos locais de vacinação

De acordo com a secretária, no Centro transitam pessoas de todos os bairros de Fortaleza. Há muito tempo se fazia necessário abrir um ponto de vacinação no bairro e a expectativa é de que o local seja uma “possibilidade muito grande” de ampliar o número de pessoas imunizadas no Município.

Estão aptas a se vacinar no local, pessoas que perderam o agendamento da dose de reforço e quem ainda não tomou a segunda dose, se estiver no prazo ou caso tenha faltado ao dia agendado. Adultos acima de 18 anos, os quais ainda não tenham recebido nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, também estão entre o público atendido pelo ponto de imunização do Shopping Central.

Primeiros da fila

Reginaldo Pereira, morador do Bom Jardim e que trabalha no Centro de Fortaleza, foi o primeiro da fila que se formou no ponto de vacinação. Ele diz que por conta do trabalho, não compareceu ao dia agendado, quase um mês depois o lojista pôde receber a dose de reforço: "A importância [do novo ponto] é o fato de ser central, fica muito mais fácil das pessoas virem tomar sua vacina”, disse.

Segunda da fila e primeira imunizada no novo Centro de Imunização contra Covid-19, Aline Rodrigues, destacou a localização como fator de extrema relevância. Ela diz que pela grande circulação de pessoas, já deveria existir há um tempo. “Esse local é mais central, abrange muito mais pessoas, os outros locais eram mais longe. Muitas pessoas trabalham no Centro da Cidade, agora podem vir direto para cá se vacinar”, diz a mulher.

O Presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, destacou que a parceria feita com a Prefeitura vai trazer grande retorno para o combate à pandemia. De acordo com ele, no Centro da Capital existem cerca de 28 mil moradores. Além disso, circulam diariamente na região em torno de 64 mil pessoas.

“É um grande momento, uma grande parceria aonde nós vamos atender a população, faço aqui um apelo à população para que ela se vacine. Porque realmente a vacinação é uma grande oportunidade que nós temos de vencer esse momento tão difícil, esta luta diária contra o coronavírus”, ressaltou Assis Cavalcante.



