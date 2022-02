Áudios mostram ameaças feitas por suspeita de esquartejar ex-companheiro

Cremilda Ferreira da Silva, de 56 anos, foi presa nesta quinta-feira, 3, por mandado de prisão, suspeita do esquartejamento do ex-namorado, de 31 anos. Áudios obtidos pelo O POVO mostram que, um mês antes do crime, a mulher ameaçou o rapaz e a atual companheira dele. As investigações da Polícia Civil mostraram que a Cremilda não aceitava o fim do relacionamento e o fato de ele ter se envolvido com outra mulher. O crime aconteceu em novembro de 2021 e parte dos corpo da vítima foram encontradas em Maracanaú (RMF).



A suspeita cita a mulher e diz que não há desculpas para o que aconteceu. "Desculpa é uma pinóia, macho. Vai ter é inferno cada vez mais (...)", relatou.

Ela relata que contratou uma pessoa para matar a companheira do ex-namorado e debocha do fato do casal colocar fotos nas redes sociais e que as imagens serviram para que ela imprimisse o material e enviasse ao homem contratado para realizar o crime.

Alguns trechos dos áudios:

- "Vocês são tão otário que vocês ficam colocando foto no WhatsApp e enquanto eu tinha a foto que eu tava na dúvida se era ela que estava chamegando contigo, eu revelei a foto dela do mesmo jeito que revelei a tua. Pois ele está com a foto dela e a tua, para saber se é a tu que está pegando ela na portaria. Mas dei ordem para derrubar só ela, pois eu quero é ela. Eu quero você vivo. (...) Meu estudo é menos que o seu, mas a cabeça funciona muito mais do que a sua entendeu?"

- "Antigamente eu queria o teu fim, agora não quero mais o teu fim. Eu quero ver o sangue dela. Se eu tivesse perto dela na hora eu ia beber o sangue dela pra tu ver como eu sou tão ruim. Quando ela cair tu vai ver que infeliz pequena que eu pensei que não tinha onde cair morta, mas que chegou ao ponto de fazer um negócio desses. Tu vai ver (bate em alguma superfície). O que eu digo aqui tu vai escrever", disse.

- "Tamanho não é documento. Se confia no documento. Tamanho e grossura é o que a gente derruba mais rápido. Tu já sabe como é que eu sou. Vai aguardando ai", finaliza.





Polícia Civil prende mulher suspeita de esquartejar ex-companheiro por não aceitar término de relacionamento

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de uma mulher de 56 anos suspeita de envolvimento na morte do ex-companheiro, de 31 anos, ocorrida em novembro de 2021. A captura da suspeita ocorreu nessa quinta-feira (03), em Fortaleza. Também foi preso o homem que seria o responsável por esquartejar a vítima. Parte do corpo foi encontrado em Maracanaú e identificado após exame de DNA feito pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O trabalho policial foi desenvolvido em conjunto pelo 5º Distrito Policial, o Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Maracanaú e a 12ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

(Colaborou Gabriel Borges)

