Mulher de 56 anos é suspeita de esquartejar ex-companheiro em Fortaleza

Uma mulher de 56 anos é suspeita de esquartejar ex-companheiro, de 31 anos, em Fortaleza. Ela foi presa pela Polícia Civil nessa quinta-feira, 3. De acordo com investigações da Polícia Civil, a morte ocorreu em novembro de 2021 e um outro homem, também preso, é suspeito de executar o esquartejamento.

Anda de acordo com a Polícia, parte do corpo foi encontrada em Maracanaú e um exame de DNA comprovou a identificação do homem. Mais informações sobre o crime a investigação serão dadas na manhã desta sexta-feira, 4.

