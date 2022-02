Covid-19: Fortaleza realiza repescagem da vacinação infantil neste fim de semana

A Prefeitura de Fortaleza anunciou que, neste fim de semana, 5 e 6 de fevereiro, haverá nova repescagem para a vacinação infantil contra a Covid-19. Poderão ser imunizadas crianças de 5 a 11 anos que perderam o agendamento da vacina. No sábado, a repescagem ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, de 9 às 17 horas, e em mais 21 postos de saúde da Capital, de 9 às 16 horas. Já no domingo, o atendimento será no Centro de Eventos, de 9 às 17 horas.

Segundo a titular da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, desta vez, serão ofertados mais postos de atendimento na Capital. “Na primeira repescagem, abrimos quatro postos para atender este público. Na segunda, abrimos dez. Agora, na terceira, estamos mais do que dobrando a quantidade de postos, com o objetivo de facilitar o acesso da população e dar maior celeridade à vacinação das crianças”, afirma.

Ao longo da semana, também ocorrerá o atendimento de novos agendamentos para o público infantil. As crianças serão imunizadas com a vacina da marca Pfizer, aprovada para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). É possível conferir o agendamento, individualmente, por meio da plataforma Vacine Já ou pelo site da Prefeitura de Fortaleza específico sobre Coronavírus. Todos os nomes dos vacinados também são divulgados pela Prefeitura por meio de listas em PDF no site oficial da gestão.

Locais de atendimento repescagem infantil:

Sábado (05/02)

9 às 17 horas - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

9 às 16 horas - 21 postos de saúde

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva (Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará)

Posto de Saúde Guiomar Arruda (R. Costa Matos, 6 – Pirambu)

Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva (R. José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Posto de Saúde Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Posto de Saúde CDFAM Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Posto de Saúde Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom Aloisio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Posto de Saúde Gothardo Peixoto (Rua Irmã Bazet, 153 – Damas)

Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

Posto de Saúde Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Posto de Saúde Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)

Posto de Saúde Dom Lustosa (Rua A, s/n – Granja Lisboa)

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

Posto de Saúde Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

Posto de Saúde Otoni Cardoso (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Posto de Saúde Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)

Domingo (06/02)

9 às 17 horas - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Documentos necessários

No ato da vacinação, será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial e original de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação, além de comprovante de residência. Já as crianças com comorbidades ou deficiências permanentes terão que apresentar, além dos documentos de identificação, a cópia do atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para a priorização da vacina

