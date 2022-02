Médico italiano Roberto Misici morre nesta terça-feira, 1°

O médico proctologista italiano Roberto Misici, naturalizado brasileiro, morreu nesta terça-feira, 1º. A informação foi confirmada pela Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Nacional e Regional Ceará (Sobrames) e o portal Jornal do Médico.

Misici era ex-cônsul honorário da Itália e foi casado com Veula Misici, com quem teve dois filhos. Ele migrou ao Brasil com sua família aos 8 anos de idade, ingressando em 2014 na Academia Cearense de Medicina. Ele tomou posse na cadeira número 2 da instituição, que tem por patrono o médico Moura Brasil.

“Ele assumiu esse desafio com o compromisso de servir e contribuir com empenho e coragem no aprimoramento da profissão, e reforçando que a ética e a honestidade são valores hipocráticos legítimos e legais”, enfatizaram em nota os editores do Jornal do Médico.