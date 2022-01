Morre o médico e escritor Pedro Henrique Saraiva Leão, aos 83 anos

Homenagens ao médicos foram publicadas. Pedro Hennrique foi premiado com a Medalha Barca Pellon, a maior comenda médica do Estado do Ceará

Morreu nesta sexta-feira, 21, o proctologista e escritor cearense Pedro Henrique Saraiva Leão, aos 83 anos.

Como médico, criou o primeiro clube de ostomizados no Brasil em 1979. Trouxe a ideia e o formato de Londres, onde cumpriu estágio, e o implementou no Ceará. Quando foi presidente da Sociedade Brasileira de Colo-Proctologia (1981-1982), criou a Sociedade Regional Norte-Nordeste de Colo-Proctologia. Foi ainda fundador do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, sediado em São Paulo.

O caminho dele como médico, professor e escritor lhe rendeu diversas homenagens ao longo da vida. Em 2003, recebeu a Medalha Barca Pellon, a maior comenda médica do Estado do Ceará. Três anos depois, foi reconhecido com diploma de Notório Saber pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em 2014, recebeu o diploma de Mérito Ético-Profissional pelo Conselho Regional de Medicina. Em 2018, o título de Professor Emérito da UFC.

Nas redes sociais, a Academia Cearense de Letras, da qual ele foi presidente entre 2009-2012, lamentou sua morte. "Expressamos nossos sentimentos de pesar a todos os familiares e amigos", publicou.





O ambientalista João Saraiva, primo do médico e escritor, também manifestou sua homenagem:

