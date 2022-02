Ômicron perde força e Fortaleza apresenta tendência de estabilidade, diz SMS

Após a explosão de casos da Covid-19 no início de janeiro, devido à introdução da variante Ômicron, Fortaleza encerra o mês com redução na taxa de positividade dos testes de detecção e na demanda por atendimentos de síndromes gripais na rede de assistência hospitalar. As informações constam no Boletim Epidemiológico semanal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta segunda-feira, 31. O POVO já havia antecipado a tendência de queda na sexta-feira passada,28.



De acordo com o documento, entre os dias 24 e 30 de janeiro, a proporção de diagnósticos positivos para a Covid-19 das amostras colhidas em Fortaleza caiu para 42,1%. Isto significa que, em média, de cada 100 exames realizados, 40 confirmaram a infecção. Na semana anterior, o índice era de 56,1%. A SMS ressalta, no entanto, que a análise considera apenas as amostras processadas pelos laboratórios da rede pública.



A pasta também informou que, no mesmo período, houve uma expressiva diminuição no número de atendimentos diários relacionados a doenças respiratórias, tanto nos Postos de Saúde quanto nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital. Apesar da constatação, o documento não apresenta o detalhamento desses indicadores.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Secretaria, há uma relação direta entre o percentual de exames positivos e a demanda por atendimentos na rede. Como os dois indicadores estão em queda, a pasta aponta que o cenário sugere uma tendência de estabilidade e “início do decaimento” dos casos diários de Covid-19. O Boletim ainda pontua que o pico de transmissão da terceira onda em Fortaleza pode já ter sido atravessado, mas destaca que a alta circulação viral ainda pode causar uma nova escalada de casos.

Sobre o assunto Protestos antivacina no Canadá levam a abertura de investigação

Ceará soma 25.245 mortes e 1.124.676 casos de Covid-19

Covid-19: Ceará tem ocupação de 77,52% em UTIs e 60,89% nas enfermarias

Embora a SMS aponte melhoria no cenário epidemiológico, a média móvel de novos diagnósticos da Covid-19 na Capital saltou de 460 para 573 nos últimos sete dias em relação à semana anterior, alta de quase 25%. Mas, de acordo com a pasta, o aumento está ligado, principalmente, ao retardamento da notificação de casos represados. O Boletim destaca que o quadro é provocado devido à proporção significativa de casos leves e assintomáticos não informados nos órgãos oficiais.



Além do aumento de casos, também houve crescimento no número de mortes causadas pela infecção. No intervalo analisado, foram registrados 78 óbitos, perfazendo média móvel de 11,1. Na semana anterior haviam sido contabilizadas 36 mortes e a média ficou em 5,1. Considerando os dados colhidos até o dia 30, Fortaleza encerra janeiro com 236 vidas perdidas em consequências da Covid-19.



No Boletim, a SMS alerta que, mesmo a Ômicron tendo um potencial menos agressivo em relação às cepas anteriores, a variante tem sido a maior responsável pelo aumento de mortes verificado nas últimas semanas. A pasta ressalta que os efeitos graves podem se manifestar principalmente em pacientes não vacinados ou com imunização incompleta e nos idosos com comorbidades e que ainda não tenham tomado a dose de reforço (D3).



Faixas etárias



Na distribuição dos casos e óbitos por grupo etário e sexo, os indicadores mostram que 74% dos casos e 27% das mortes foram confirmados na população de 20 a 59 anos. Já o grupo de pessoas com 60 anos ou mais responde por 18% dos casos e 73% das mortes. Em relação ao gênero, a maioria dos óbitos decorrentes da doença envolve vítimas do sexo masculino (55%).



Distribuição territorial na pandemia



Regional I

Casos: 27.972

Mortes: 1.500



Regional II

Casos: 56.529

Mortes: 1.798



Regional III

Casos: 32.862

Mortes: 1.524



Regional IV

Casos: 34.514

Mortes: 1.395



Regional V

Casos: 47.675

Mortes: 2.204



Regional VI

Casos: 57.376

Mortes: 1.829



Regional não identificada

Casos: 63.278 / Mortes: 0



Total geral de casos: 320.206

Total geral de mortes: 10.250



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags