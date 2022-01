Protestos antivacina no Canadá levam a abertura de investigação

A polícia do Canadá anunciou neste domingo, 30, que abriu uma investigação depois que participantes de um protesto contra as medidas antivírus profanaram monumentos nacionais. Os manifestantes urinaram no Memorial Nacional de Guerra, dançaram em cima do Túmulo do Soldado Desconhecido e usaram uma estátua do herói Terry Fox para exibir mensagens antivacinas.

No sábado, dia 29, milhares de pessoas protestaram em Ottawa contra os mandatos de tomar vacina, usar máscara e ficar em casa. Alguns chegaram em comboios de caminhões e estacionaram nas ruas próximas ao Parlamento, bloqueando o trânsito. Com agências internacionais).

Tags