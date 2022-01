Saiba como solicitar a carteira estudantil de 2022 em Fortaleza

A partir deste mês de janeiro, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) estará recebendo, de forma online, os documentos necessários para a carteira estudantil 2022. Os documentos exigidos são Registro Geral, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), declaração de matrícula e comprovante de endereço. Tudo deverá ser enviado pela plataforma Identidade Estudantil. Em caso de atendimento presencial, é necessário agendar pelo site da Etufor.

Para que a solicitação seja concluída, os estudantes devem se cadastrar para a entrega da documentação necessária, enviar a biometria facial e confirmar matrícula pela instituição de ensino. Após o envio dos documentos, é necessário aguardar o período de validação da solicitação.

Após a conclusão do processo de solicitação e confirmação da validade dos documentos, os estudantes devem aguardar a entrega das carteiras de estudante nas suas próprias instituições de ensino ou nos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), no caso das universidades.

A plataforma da Etufor disponibiliza a ferramenta de biometria facial, que pode ser feita com o uso de smartphones. A Empresa recomenda renovar o procedimento para aqueles estudantes que já fizeram a biometria. A biometria é a forma de identificação nos validadores dos ônibus para evitar a fraude.

Outras especificações

- Todos os alunos de escolas públicas ou de universidades públicas, veteranos ou novatos, bem como os bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2022.

- Já os alunos da rede particular devem pagar a taxa que varia entre R$ 30,00 e R$ 38,00. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.

- Os alunos veteranos, que já possuíram carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades, e continuam na mesma instituição de ensino, precisam apenas imprimir o boleto pelo site.

- Caso o aluno tenha mudado de escola ou universidade, deve solicitar a confirmação de matrícula na sua instituição de ensino atual (procedimento realizado pelo representante cadastrado junto à Etufor). O processo serve para que sejam atualizados seus dados escolares e, assim, imprimir seu boleto com os dados atualizados.

Além de garantir a tarifa estudantil no transporte coletivo e a meia cultural, a identidade estudantil proporciona a integração no transporte público. Dessa forma, o aluno pode usufruir da integração, no intervalo de 2 horas, pagando apenas uma tarifa. Outra vantagem é a utilização gratuita dos sistemas Bicicletar.

