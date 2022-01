A Associação Peter Pan (APP) realiza na quarta-feira, 26, das 7h30 às 17h, o II Dia do Desapego, um evento que ocorrerá no formato drive-thru e traz a oportunidade de exercitar a solidariedade através da doações de itens que não têm mais serventia para as pessoas. No dia do evento, os doadores devem se dirigem até a rua Alberto Montezuma, 350, no bairro Vila União, local da sede da APP.

A entrega dos materiais acontece sem que os doadores saiam do carro. O modelo drive-thru foi criado como uma alternativa, no cenário de pandemia, para angariar recursos, sem despender nenhum recurso financeiro e visando preservar a segurança do doador. Assim, as pessoas contribuem com a causa do câncer infantojuvenil e não correm riscos relacionados a Covid-19.

“No início do ano muitas pessoas costumam esvaziar os seus armários e jogar fora o que não querem mais. Muitos desses itens ainda estão em bom estado e podem fazer a diferença na vida das famílias que lutam contra o câncer. O Dia do Desapego é uma grande mobilização para dar um novo destino a esses artigos”, diz Michele Holanda, Superintendente da Associação Peter Pan.

Associação Peter Pan convida a população cearense para doar no II Dia do Desapego (Foto: Divulgalção/APP)



A instituição recebe os mais diversos tipos de doação, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, leite em pó integral e outros alimentos não perecíveis, artigos de decoração, utensílios domésticos, eletrônicos, eletrodomésticos e até móveis. Michele faz um apelo para que as pessoas possam participar desse momento único de uma grande oportunidade de fazer o bem.

“Junto com a Rádio Assunção, grande parceira e também idealizadora da campanha, queremos promover a solidariedade e trazer as pessoas para a Rua da APP para que possam ver de perto, ainda que sem sair de seus carros, como o ato de doar salva vidas. É um dia para transformar o que não serve mais em esperança de futuro para os nossos jovens pacientes”, ressaltou ela.

Os interessados em doar itens de grande volume ou em grande quantidade podem agendar o recolhimento por meio do site da Associação Peter Pan ou pelo WhatsApp (85) 99731-0022, opção 2. A APP recolhe essas doações em qualquer endereço da Grande Fortaleza.



Serviço:

Evento: II Dia do Desapego

Dia: 26/01

Horário: 07h30 às 17h

Local: Rua Alberto Montezuma, 350 – Vila União (sede da APP)

Itens que podem ser doados: roupas, calçados, acessórios, brinquedos, leite em pó integral e outros alimentos não perecíveis, artigos de decoração, utensílios domésticos, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e etc.

Recolhimento de doações: app.org.br ou (85) 99731-0022 (whatsapp)

Mais Informações:

Nicole Lima – (85) 4008-4120 / (85) 9 8746-9753 – comunicacao.peterpan@app.org.br

Mateus Martins – (85) 4008-4120 / (85) 9 8552-6266 – mateusmartins@app.org.br

