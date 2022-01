Chuvas, quedas de árvore e alagamento marcam o fim de semana em Fortaleza

O fim de semana na Capital cearense, 15 e 16, foi marcado por chuvas, quedas de árvore e alagamento. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que, no sábado, 15, foi acionada para um trecho de alagamento no cruzamento da avenida José Bastos com a rua Professor Gomes Brasil, mas não foi necessário controle de tráfego.

No domingo, 16, os agentes atuaram para auxiliar no trânsito em três quedas de árvores. As ocorrências foram na rua Monsenhor Bruno, próximo à Praça Luíza Távora, na rua Braz de Francesco com Rua 3, no bairro Presidente Kennedy, e na avenida Coronel Carvalho, na Barra do Ceará.

A AMC elaborou protocolos de emergência para minimizar os impactos no tráfego durante a quadra chuvosa, como o acompanhamento via videomonitoramento dos principais pontos impactados e o planejamento prévio dos desvios de tráfego.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A população também pode solicitar o apoio da AMC em ocorrências, via Ciops, por meio do telefone 190.



Chuvas

No sábado, 15, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que os postos Messejana e Castelão, em Fortaleza, registraram 14.6 mm e 7.6 mm de chuva. No domingo, 16, os números foram 10.6 mm e 13.8 mm nos mesmo postos.

Na manhã desta segunda-feira, 17, com a atualização do calendário de chuvas da Funceme, Fortaleza apresentou os valores de 40 mm e 8 mm nos postos Água Fria e Castelão, respectivamente.



Tags