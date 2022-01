Em encontro de amantes de Fuscas, apenas um comparece em Fortaleza

A existência de um dos carros mais populares da história do Brasil foi celebrada neste sábado, 15, em Fortaleza. No primeiro encontro mensal dos apreciadores do automóvel em 2022, no entanto, apenas um Fusca compareceu ao evento realizado nesta tarde no bairro Luciano Cavalcante. Será que o amor pelo Fusquinha acabou?

A resposta é firme e enfática: “De jeito nenhum!”

Leandro Nascimento é um dos organizadores do Flashbackers, que é o encontro de carros antigos em Fortaleza. Ele explica que os encontros regulares do grupo são realizados no primeiro sábado de cada mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas um Fusca compareceu a evento para celebrar o automóvel em Fortaleza (Foto: Fábio Lima / O POVO)



Somado a isso, o esvaziamento do encontro desta tarde pode ser atribuído também a dois outros fatores: ao céu cheio de nuvens e “com cara de chuva”; e ao contexto de aumento do número de casos de contaminação por Covid-19 e influenza na Cidade.

“Hoje teve o medo da chuva, o agravamento da pandemia, a gripe… Poucos são os que gostam de colocar o carro antigo à prova, então o pouco número de pessoas no evento já era esperado”, confirma Leandro.

Além disso, ele ainda anuncia que engana-se quem pensa que isso seja reflexo da perda de interesse das pessoas pelo carro.

“O Fusca é uma paixão nacional imensurável. É um carro que cai nas graças das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos. Então não tem perigo do Fusca deixar de ser um carro apaixonante”, continua ele, que faz o convite para os próximos encontros ao longo do ano.

Todos os primeiros sábados de cada mês, o Flashbackers marca um encontro em algum lugar da capital para reunir apreciadores de carros antigos. Para mais detalhes sobre os eventos dos meses seguintes, basta acompanhar o perfil no Instagram @flashbackers_carros_antigos_ce.



Tags