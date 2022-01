Morre jornalista cearense Cláudia Vidal, ex-diretora do Sindijorce

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce) comunicou neste sábado, 15, o falecimento da jornalista Cláudia Vidal, aos 52 anos. Cláudia trabalhou como assessora de imprensa no mandato do deputado federal José Airton (PT) e era associada ao Sindjorce desde 2007, sendo diretora na gestão 2010/2013, ocupando o cargo de Delegada junto à Federação Nacional (Fenaj).

A jornalista tinha ênfase em assessoria de imprensa e mídias sociais e era graduada em Comunicação Social pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) em Santa Catarina e pós-graduada em Marketing Político pelo Centro Universitário Christus (Unichristus) no Ceará.

Sobre o assunto Alec Baldwin entrega seu celular à polícia no caso de tiro mortal em set

RSF pede à ONU investigação da morte de escritor iraniano dissidente

Morre o estilista italiano Nino Cerruti

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também fez cursos na área de gerenciamento de crise e imagem, além de jornalismo saúde. Trabalhou no setor de entretenimento, fez vários trabalhos de monitoramento e assessorias na área. Realizou diversas campanhas políticas de parlamentares, sindicatos e partidos, e assessorou prefeituras municipais no Ceará e em Santa Catarina.





Tags