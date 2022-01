Instituto de Cultura e Arte da UFC suspende atividades presenciais até 31 de janeiro

A decisão é balizada na portaria da Universidade Federal que concede poder as chefias para decidir sobre o funcionamento das unidades

O Instituto de Cultura e Arte (ICA), da Universidade Federal do Ceará (UFC), anunciou que decidiu suspender as atividades presenciais da unidade até o dia 31 de janeiro. A medida foi adotada como prevenção ao crescente número de casos de Covid-19, através da variante Ômicron, e ao surgimento de síndromes gripais.

A medida atende à portaria Nº 10, de 12 de janeiro de 2022, do gabinete do reitor Cândido Albuquerque. O mecanismo concede às chefias das unidades da UFC poder de decidir qual o regime de trabalho mais adequado para cada setor, seja ele presencial ou remoto. Em nota, a universidade disse que continuará acompanhando a evolução da pandemia de Covid-19 e, caso novas medidas sejam adotadas, serão compartilhadas com a comunidade acadêmica em tempo real.

Durante este período, o trabalho dos setores acadêmicos e administrativos do ICA ocorre remotamente através dos seguintes canais de atendimento:



SETORES ADMINISTRATIVOS:

Direção e Secretaria: ica[email protected]

Coordenação de Programas Acadêmicos: [email protected]

Apoio Pedagógico (coordenação e docentes): [email protected]

Secretaria Acadêmica do ICA (SICA): [email protected]

Setor Operacional (SETOP): [email protected]

Setor de Pessoal (SEPE): [email protected]

Setor de Tecnologia da Informação (SETI): [email protected]

Setor de Comunicação e Produção Cultural: [email protected]

Técnicos de Audiovisual: [email protected]



CURSOS DE GRADUAÇÃO:

Gastronomia: [email protected]

Laboratórios da Gastronomia: [email protected]

Design-Moda: [email protected]

Publicidade e Propaganda: [email protected]

Jornalismo: [email protected]

Filosofia: [email protected]

Teatro: [email protected]

Dança: [email protected]

Cinema e Audiovisual: [email protected]

Música: [email protected]



CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO:

Programa de Pós-graduação em Artes (Acadêmico): [email protected]

Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES): [email protected]

Programa de Pós-graduação em Filosofia (Mestrado Acadêmico e Doutorado): [email protected]

Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO): [email protected]

Programa de Pós-graduação em Comunicação (Mestrado e Doutorado): [email protected]

Programa de Pós-Graduação em Gastronomia (Mestrado): [email protected]



