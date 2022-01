Covid-19: "Vacine Já" passa por reformulação e apresenta instabilidade

O portal “Vacine Já”, da Prefeitura de Fortaleza, passou por uma reformulação no sistema e apresentou, nesta segunda-feira, 10, portal mais dinâmico para os usuários. Em alguns momentos, a plataforma apresentou instabilidade. O site é responsável por consultar cadastro e agendamento da vacinação contra a Covid-19, além de emitir o certificado de vacinação e comprovante de agendamento da doença.

Na nova atualização, o sistema trouxe atalhos também para emissão de documentos essenciais para a vacinação do público prioritário na campanha de imunização no Estado. Entre eles, modelos de atestado médico e atestado Estratégia de Saúde da Família (ESF) sem médico para pessoas com comorbidades e modelos para pessoas portadores de deficiências (PCD).

A plataforma também disponibiliza modelo de declaração para profissionais da educação. O portal apresenta, nesta nova versão, atalhos diretos consultar cadastro da vacinação e para emissão do certificado de vacinação contra a Covid-19 direto na página principal.

Outra novidade, é o atalho, dentro do portal, que direciona o usuário para o Portal Coronavírus, também da Prefeitura de Fortaleza. Lá, os moradores da Capital conferem notícias, medidas de prevenção, ações de combate e publicações científicas sobre a Covid-19, além das listas de agendamento para vacinação.

Na consulta do cadastro, as informações continuam as mesmas. Para o usuários conferirem suas informações, é necessário preencher número do CPF, data de nascimento e um código de verificação, atualizado conforme acesso à plataforma. Ao acessar, o portal informará seus dados, como nome completo, e-mail e endereço e situação vacinal com doses das vacinas já atendidas ou doses agendadas.

Na mesma página, um atalho para imprimir o comprovante da vacinação é disponibilizado. Ao acessar, um documento em PDF será gerado automaticamente com as informações do ciclo vacinal, constante comprovante das doses já recebidas. O documento pode ser utilizado para entrar em estabelecimentos, órgãos públicos e demais locais que exigem o comprovante para a entrada da população.



