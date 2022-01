Tradicional Réveillon do Marina retorna com show pirotécnico e atrações nacionais

Artistas como Wesley Safadão e Tarcísio do Acordeon levaram a festa até o primeiro dia de 2022. Com capacidade para cinco mil pessoas, público não cumpriu medidas como o uso obrigatório de máscaras

Apesar da pandemia, o Marina Park Hotel voltou a celebrar a tradicional festa de Réveillon da Cidade na noite desta sexta-feira, 31. A comemoração começou por volta das 21 horas, e todos os participantes tiveram que apresentar o passaporte da vacinação para ter acesso ao local do evento, em Fortaleza.

O uso de máscara, no entanto, não foi respeitado pela maioria do público presente. No palco, comandaram a festa o DJ RB, Eric Land, Tarcísio do Acordeon, Wesley Safadão e a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

O empresário Marcos Antonio Camargo é de Sorriso, no Mato Grosso do Sul, mas está pela terceira vez em Fortaleza. Desta vez, trouxe os filhos e os sogros para o Réveillon do Marina. “As quatro atrações são excelentes, uma noite muito bacana. O Réveillon anterior a gente não pode sair, foram dois anos muito difíceis, este ano marca a volta para comemorar com saúde e com cuidado o 2021 e o 2022.”



Já a estudante Thayná Calixto, de São Paulo, está pela primeira vez na Capital cearense com um grupo de seis amigos. Para eles, a principal atração do Marina foi Wesley Safadão. “A gente veio de última hora, foi um ano bem complicado. E em 2022 a gente espera que seja mais tranquilo, porque o mundo está meio maluco”, acrescenta.

A primeira atração da noite foi o cantor Eric Land, que cantou sucessos próprios, como “Cidade Inteira”, e de artistas como Anitta e Pedro Sampaio. Depois, já próximo à meia-noite, a dupla Matheus e Kauan entrou no palco para a virada. O evento teve dez minutos de show pirotécnico.

Tarcísio do Acordeon e Wesley Safadão levaram a festa até a manhã do dia 1º de janeiro, quando acontece a tradicional Feijuca do Marina, o “pós-Réveillon” do resort.