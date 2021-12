Paciente reclama de superlotação e profissionais sobrecarregados em UPA de Fortaleza

Em vídeo postado nas redes sociais, pacientes que apresentam sintomas gripais se aglomeram nos corredores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro José Walter, em Fortaleza.



A jovem Gabriela Rodrigues, 19, que gravou o vídeo, relata que chegou à UPA do bairro José Walter às 5h30min da manhã e esperou por atendimento até as 13 horas. "Naquele dia só tinham 3 médicos atendendo, dois clínicos gerais e um pediatra. Os profissionais estavam sobrecarregados e, segundo relatos dos próprios, estavam trabalhando sem descanso", conta Gabriela.

Gabriela ainda narra que muitas pessoas que estavam aguardando o atendimento haviam chegado à unidade às 19 horas do dia anterior e só foram atendidas às 8 horas do dia seguinte. "Bom, o atendimento não foi dos melhores porque os profissionais de saúde estavam sobrecarregados, pois tinha muita gente, era surreal, as pessoas deitadas no chão ou sentadas doentes no chão", relatou.

Em nota, a direção das UPAs disse que está tomando providências para suprir a demanda, com otimização e reforço nas equipes e processos de admissão e triagem dos pacientes. A direção atesta o aumento do atendimento, principalmente dos casos de síndrome gripal, mas ressalta que as unidades devem ser procuradas em casos de urgência e emergência. "Nós últimos dias, diversos pacientes diagnosticados com síndrome gripal de caso leve se dirigiram às unidades", observa.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), a superlotação recente das UPAs na Capital ocorre devido ao aumento dos números de casos de gripe. “Buscamos otimizar o atendimento médico, mesmo com o aumento da demanda nos últimos dias atrelada ao período de sazonalidade”, disse a pasta por meio de nota.

Leia a íntegra da nota divulgada pela direção das UPAs:

"A direção das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) informa que percebe aumento na demanda de atendimento, principalmente de casos de síndrome gripal, situação também observada em unidades públicas e privadas de todo o País.

A UPA tem o intuito de atender casos de urgência e emergência. Nos últimos dias, entretanto, diversos pacientes, especialmente diagnosticados com síndrome gripal de caso leve, dirigiram-se às unidades.

Esclarecemos que buscamos otimizar o atendimento médico, mesmo com o aumento da demanda nos últimos dias atrelada ao período de sazonalidade, para acolher a todos os pacientes que procuram nossas unidades de saúde.

Prezando pela qualidade do atendimento, mantemos a transparência com nossos pacientes ao informá-los sobre a equipe de plantão do referido dia e realizando cobertura de escalas de acordo com a necessidade.

As unidades de pronto atendimento prestam um serviço especializado, respeitando o grau de priorização do atendimento por gravidade de cada caso, aferido através de um sistema de classificação de risco.

Cada unidade conta atualmente com equipe de enfermagem e equipe médica que inclui médico emergencista infantil e adulto. Porém, diante da nova demanda, salientamos que providências já estão sendo adotadas a fim de supri-la, como otimização e reforço nas equipes e processos de admissão e triagem dos pacientes."

