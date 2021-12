Fortaleza terminará 2021 com cerca de 1.800 pessoas em situação de rua vacinadas contra Covid

Fortaleza segue avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19, de acordo com o Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o último dia 21 de dezembro, data da última atualização, mais de 4,5 milhões de doses já foram aplicadas na Capital.

O número ainda não contempla as doses que foram distribuídas durante o mutirão realizado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado (SPS), voltado para pessoas em situação de rua. A ação da SPS teve início no último dia 21 e foi finalizada nesta terça-feira, 28.

De acordo com Cléo Félix, técnica do Centro de Referência sobre Drogas (CRD), o mutirão foi dividido em três datas, tendo alcançando 33 pessoas no dia 21 de dezembro, em ação realizada no Centro Pop do bairro José Bonifácio e outras 36 no último dia 23, quando esteve no Centro Pop Benfica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, segundo Félix, 1.782 pessoas em situação de rua já foram vacinadas em Fortaleza. A técnica explica que esse número será ainda maior, já que os números do último dia de mutirão, realizado nesta terça-feira, 28, no Refeitório Social, no Centro, ainda não foram contabilizados.

LEIA TAMBÉM| Pela primeira vez, mundo registra mais de 1 milhão de novos casos de Covid-19 em 24 horas



"Consideramos que é bem importante esse número, a gente entende que precisamos avançar muito ainda nessa questão de vacinar a população de rua", relata Cléo, que ressalta que os mutirões voltados para pessoas em situação de rua terão continuidade em 2022. O primeiro deles será realizado no dia 10 de janeiro, na Praça do Ferreira.

De acordo com o último censo de pessoas em situação de rua, elaborado em 2014, Fortaleza possuía 1.718 pessoas nessa condição. O número de pelo menos 1.782 pessoas imunizadas já mostra que a métrica está defasada, tanto pelo aumento da população como um todo, como pela crise financeira, que agravou a situação de algumas pessoas.

"Existe a expectativa de que um novo censo saia ainda em janeiro. É importante que esses números estejam atualizados, até para que possam nos ajudar na elaboração das políticas públicas necessárias", explica a técnica do CRD, que acredita que a pandemia foi uma das responsáveis pelo aumento do número de pessoas nas ruas de Fortaleza.

Mutirão é aprovado

Mutirão da Secretaria da Proteção Social para vacinar moradores de rua foi encerrado nesta terça-feira (Foto: JÚLIO CAESAR)



O atendimento realizado durante o último dia de mutirão agradou aqueles que foram em busca da imunização contra a Covid-19. No local estavam sendo oferecidas as três doses dos imunizantes, além das doses de reforço necessárias para quem recebeu a vacina da Jansen.

"Essa é a minha terceira dose, cheguei agora e já estão me atendendo. As duas primeiras (doses) já valeram a pena, tanto que estou aqui", brinca Hamilton Aguiar, 72, ao destacar o bom atendimento no local.

LEIA TAMBÉM| Aumento de síndromes gripais causa falta de testes para Influenza nas farmácias de Fortaleza



Francisco Roseno, 48, foi mais um que aprovou o serviço disponibilizado para o grupo. Apesar da felicidade em receber a terceira dose do imunizante, ele desabafou sobre a forma com que a pandemia foi conduzida no País.

"Essa é a minha terceira dose. O povo brasileiro é muito guerreiro, acostumado a tomar injeção. Um presidente tinha que dizer só uma coisa 'bora meu povo, somos Brasil, vamos dar exemplo', mas nós temos um presidente que não dá exemplo", lamenta.

Já Sérgio Cosmo, 50, aproveitou o momento de imunização para relembrar a vida de alguns amigos que morreram vítimas da Covid-19.

"Hoje foi minha segunda dose, agora estou mais tranquilo, graças a Deus. Conheço alguns amigos que morreram da doença, a minha mãe pegou, mas graças a Deus sobreviveu", relata. Antes de deixar o local, Cosmo pediu para deixar uma mensagem destinada às demais pessoas: "Usem máscara! Usem máscara, porque a doença tá aí", finaliza.

LEIA TAMBÉM| Quase 130 municípios cearenses registram chuvas em 24 horas



Tags