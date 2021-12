Policial militar que caiu de viaduto durante perseguição a suspeito recebe alta hospitalar

O policial militar que caiu de um viaduto durante perseguição a um suspeito no bairro Aerolândia, em Fortaleza, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 28. O cabo Silvio Henrique da Silva Gonçalves estava internado desde o último dia 11, quando foi socorrido em estado grave após cair de uma altura de 15 metros no momento em que tentava atravessar as pistas da ponte para capturar um homem que teria assaltado um ônibus na região.

O militar ficou hospitalizado por dois dias em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Instituto Doutor José Frota (IJF) e depois, a pedido da família, foi transferido para uma unidade de saúde da rede privada, onde recebeu transfusões de sangue e ficou em observação até ser liberado. Na saída do hospital, o cabo foi homenageado pela banda filarmônica da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que o recepcionou junto com parentes e amigos. O momento contou com a participação do comandante geral da corporação, coronel Márcio Oliveira.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pela esposa do militar, Naira Feijó. Ela explicou que, embora tenha recebido alta médica, Gonçalves seguirá com o tratamento em casa, onde será acompanhado periodicamente por profissionais da saúde e, nos primeiros dias, fará uso de cadeira de rodas. “Como ele vem para casa com algumas limitações (temporárias) de movimento, vai precisar usar sonda e tomar alguns medicamentos especiais. Hoje mesmo, já corri para comprar todo esse material”, disse Naira.

Ela ainda afirmou que as despesas com medicação, cama adaptável, materiais hospitalares, descartáveis e outros custos relativos ao tratamento em domicílio serão financiados pela própria família. “O hospital vai fornecer a assistência com os profissionais, os outros gastos são por conta nossa”, disse.

Relembre o caso

Cabo Gonçalves se desequilibrou e caiu de um dos trechos do viaduto da Aerolândia, no último dia 11, durante perseguição a um suspeito de assaltar passageiros de ônibus no mesmo bairro. Um segundo suspeito teria participado da ação e foi alcançado por outros agentes que participavam das buscas. Ao avistar o segundo comparsa, o militar tentou pular o vão da estrutura mas não alcançou a outra margem e acabou caindo de uma altura aproximada de 15 metros.

Com a queda, o agente quebrou um dos braços e a perna esquerda. Segundo a família, os movimentos serão restaurados de forma progressiva ao longo do tratamento.





