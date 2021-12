Missa do Galo é marcada por emoção na Catedral de Fortaleza

A celebração da tradicional Missa do Galo, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, realizada na noite desta sexta-feira, 24, foi marcada por muita emoção dos fiéis que estiveram presentes no local.

Entre cânticos que exaltavam a chegada de Jesus Cristo, o arcebispo dom José Antônio Aparecido Tosi Marques pregou palavras de amor durante a celebração deste ano.

"Amar a Deus com todo o coração, amar o próximo como irmão, amarmos uns aos outros com a mesma medida em que Ele nos amou. Essa é a noite do amor, que é a coisa mais importante", destacou dom José durante a homilia.

Dentre os fiéis que ocupavam quase todos os assentos disponíveis na igreja, estava Núbia Costa, 51, que não conseguiu conter as lágrimas ao destacar a importância da noite do dia 24 de dezembro.

"Pra mim, representa tudo estar aqui. Estou longe da minha mãe, do meu pai, mas eu me confortei aqui na casa de Deus, então aqui representa tudo pra mim", conta, ao enxugar as lágrimas que desciam pelo seu rosto. Núbia destaca que há anos frequenta a Igreja na véspera do Natal, assim como Maria Rocha, 75, que também se emocionou ao falar da celebração.

"As coisas vão ficando cada vez mais difíceis, mas Deus vai dando um jeito. A gente vai orando, pedindo a Deus e as coisas vão se resolvendo. Esse dia é muito importante, é assistir à missa do nascimento de Jesus", destaca.

Já Cynara Araújo, 34, não conseguiu segurar a emoção ao relembrar os piores momentos da pandemia dos últimos anos, onde, além das dificuldades sanitárias, também houve uma separação dos fiéis dos momentos de comunhão. Desde os 12 anos de idade, Cynara frequenta a Igreja durante o dia 24 de dezembro.

"É uma renovação de esperança. Esse ano foi muito difícil, estar aqui é uma vitória. O menino Jesus precisa renascer na gente todos os anos. Pra mim, é só gratidão, foi tão difícil ficar longe da Igreja (durante o pior momento da pandemia)", relata, com os olhos marejados.

Em conversa com O POVO, o arcebispo dom José explicou o porquê da noite de hoje mexer tanto com o aspecto emocional dos cristãos.

"Você imaginou que um Deus poderia se tornar gente como a gente? Ele se tornou, o filho de Deus, que é eterno. A gente só pode ficar emocionado, porque foi por nós, cada um de nós pode dizer: foi por mim, por mim que Ele veio, para dar sentido à minha vida", ressalta.

Dom José ainda comentou sobre o fato da comunhão com os fiéis estar cada vez mais próxima de sua plenitude, diante da diminuição das restrições sociais vividas durante boa parte do período pandêmico, que ainda não acabou.

"Poder encontrar os fiéis com mais liberdade para poder celebrar e viver a própria fé é essencial pra gente, porque o Jesus que nós celebramos não veio para simplesmente as pessoas individualmente, Ele veio para nos reunir", finaliza.

Foi justamente a saudade de comungar com os demais fiéis e de celebrar a vinda de Jesus que gerou um "chamado" no coração de Davi Dantas, 38, na noite desta sexta-feira. Ele conta que andava um tanto quanto afastado da Igreja, mas que nesta noite passou próximo ao local e sentiu que deveria entrar e participar da celebração.

"É um recomeço. Passamos o ano todo com situações que nos levaram ao limite. Eu vinha muito, mas não vou mentir que estava um pouco afastado. Hoje, passei por aqui e resolvi entrar. Notei que não estava vindo e resolvi voltar", conta.

No último momento da celebração desta noite, os fiéis receberam as bênçãos vindas do arcebispo dom José, além dos votos de felicidade e amor pregados pelo religioso.

Confira imagens da celebração da Missa do Galo na Catedral de Fortaleza:

