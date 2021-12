AMC realiza último leilão de veículos do ano nesta segunda-feira, 13

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza o último leilão de veículos do ano nesta segunda-feira, 13. Serão leiloados 462 veículos, alguns classificados como sucata, em evento online.

Podem participar maiores de idade ou emancipados, com Registro Civil (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e comprovante de endereço. O leilão começa às 9 horas da manhã da segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Os lances começam pelo lote número um e seguem, sucessivamente, até o lote 462. Clique aqui para ver os veículos leiloados.

A AMC destaca que os interessados devem se credenciar "de forma antecipada no site www.celsocunhaleiloes.com.br, observando as exigências previstas para o cadastramento, que ocorrerá mediante o aceite das condições e termos de uso do sistema e aprovação do cadastro".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A documentação para regularização do veículo será providenciada pela AMC entre os dias 22 de fevereiro de 2022 e 23 de março 2022. Para mais informações, acesse o edital do leilão aqui.

Tags