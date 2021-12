Ônibus de Fortaleza recebem cartazes de campanha de combate à violência contra a mulher

Os terminais e a frota de ônibus de Fortaleza recebem neste mês de dezembro cartazes promocionais da campanha “Justiça pela Mulher”, criada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A ação que conta com a participação do músico Waldonys, embaixador do projeto, tem como objetivo divulgar os canais de denúncia contra violência doméstica.



Para tratar do assunto, nessa terça-feira, 7, uma reunião ocorreu no Fórum Clóvis Beviláqua, onde estavam presentes a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira; Waldonys e David Bezerra, além da desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE; e as juízas Rosa Mendonça e Teresa Germana Lopes de Azevedo, titulares do 1º e do 2º Juizados da Mulher de Fortaleza, respectivamente.



“A gente tem de mergulhar de cabeça, porque a violência contra a mulher é um problema que atinge muitas classes. É importante que a gente conscientize as pessoas a denunciar ou a procurar ajuda”, disse o sanfoneiro Waldonys.

Impacto da Campanha





A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), através do seu presidente David Bezerra, destaca a importância da participação na campanha. A ideia é que os milhares de usuários do transporte público entendam a relevância do problema e passem a denunciar quando souberem de casos ou mesmo se estiverem sofrendo algum tipo de agressão física e psicológica.



“Talvez uma parte dessas usuárias sejam vítimas da violência e não se sintam seguras em fazer a denúncia. Queremos que aquelas mulheres que hoje estão sem coragem, ou as pessoas que presenciam esse tipo de violência, façam a denúncia”, explica David Bezerra.



Os cartazes trazem orientações sobre o combate à violência doméstica e os contatos para denúncias, as quais podem ser feitas por meio da Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180 ou à Polícia, através do 190.

Acolhimento das vítimas



A presidente do TJCE, Nailde Bezerra, explica que a parceria com a Etufor visa atingir uma diversidade maior de pessoas. Segundo ela, a campanha ‘Justiça pela Mulher’ quer alcançar o máximo de pessoas, por isso, em outras fases firmou parceria com outros setores, como a ocorrida com os clubes Ceará e Fortaleza que divulgaram o projeto no Clássico Rei de 2 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.



“Como integrante do Poder Judiciário fico feliz porque através dessa divulgação nos ônibus que circulam na cidade de Fortaleza ela terá alcance bem maior. A ideia é que a mulher seja e sinta-se acolhida pelo poder judiciário cearense e também pelos seus patrocinadores”, ressalta a presidente.





Rosa Mendonça, juíza titular do 1º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Fortaleza, elogia a campanha, a qual leva à sociedade a mensagem da importância do acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo ela, o objetivo é acabar com essa “situação nefasta'' e mostrar para o agressor que cada vez mais a lei tem punido as agressões, tanto físicas como psicológicas.



“É um problema de todos nós enquanto sociedade. Então a sociedade tem que se envolver. Nós não podemos mais ser tolerantes com nenhum tipo de violência contra a mulher. E essa campanha chama atenção exatamente para isso” fala.



