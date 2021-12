Pré-Estação: Fortaleza registra chuva na manhã desta segunda-feira, 6

De acordo com a previsão da Funceme, expectativa para a manhã era de céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas

Pancadas de chuvas foram percebidas desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 6, em Fortaleza. A intensidade da precipitação aumentou por volta de 12h (meio-dia).

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os postos de medição de chuvas localizados nos bairros Água Fria, Pici e Messejana ainda não haviam registrado nenhuma precipitação neste mês de dezembro. No posto Castelão, às 12h31, havia registro de 0,4mm.

De acordo com a Funceme, os meses de dezembro e janeiro marcam a Pré-Estação no Estado. O período antecede o principal período de chuvas no Ceará. A estação chuvosa tem início em fevereiro, sendo finalizada apenas em maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A média para o bimestre é de 130,3 milímetros (mm), sendo 31,6 mm correspondentes às chuvas em dezembro e 98,7 mm, em janeiro, segundo dados da Funceme.

LEIA TAMBÉM| Copa do Nordeste 2022: saiba grupos e rivais de Ceará, Fortaleza e Floresta



LEIA TAMBÉM| Brasil supera marca de 90% da população-alvo vacinada com a 1ª dose



Confira imagens da chuva desta manhã em Fortaleza:

Tags