Máquina do Tempo: ex-estudantes abrirão cartas escritas há 20 anos

Os autores, hoje adultos, tinham entre 13 e 14 anos quando escreveram as cartas e vão poder ler os sonhos inseridos nas cápsulas do tempo

Um evento intitulado Máquina do Tempo ocorrerá neste sábado, 4, das 11h às 19h, no Riomar Fortaleza (palco da Praça de Alimentação). No local, mais de 1.200 pessoas passarão por uma experiência única, onde poderão se reencontrar com o passado ao abrir cápsulas do tempo contendo cartas escritas seis, dez e até 20 anos atrás.



Criador da iniciativa, o professor de História Antero Neto destaca que a ideia é fazer os ex-alunos se reconectarem com o passado e com os sonhos daquele momento de suas vidas. A ação nasceu em 2001, quando o educador replicou a invenção de um professor universitário que já havia realizado a experiência com estudantes adultos.

“Eu não fiz essa atividade pra mim, tanto que as cartas não são minhas. É para os meus alunos e as minhas alunas. É uma coisa diferenciada, para você não ficar naquela mesma coisa da sala de aula. Eu não gosto de mesmice, apesar da minha idade, 66 anos, gosto de inovações e gosto de fazer coisas totalmente diferentes em sala”, disse o professor Antero, que afirmou estar ansioso para rever seus ex-alunos.

Estudante de Jornalismo, Raquel Aquino é uma das ex-alunas que viverá a experiência. Ela tinha apenas 13 anos de idade quando escreveu seus sonhos e expectativas para o futuro. Hoje, aos 21 anos, fala sobre as reações que pode ter no momento da abertura da cápsula.

“Minhas expectativas hoje pra abrir essa carta é principalmente medo, porque enfim, a vida da gente tem muitas reviravoltas e nem tudo acontece como a gente quer. Eu tenho medo de me frustrar. Mas eu ficarei muito feliz também se eu ver que tem alguma coisa que aconteceu realmente como eu queria”, comentou.

Jelena Chagas também participará do evento no sábado. A estudante de Medicina que escreveu sua carta em 2008 espera dar muitas risadas quando se deparar com o papel. Segundo ela, será um momento de se reencontrar com uma adolescente totalmente diferente da mulher a qual é hoje, principalmente pela maturidade.

“Eu me lembro de algumas coisas que eu escrevi, mas é engraçado porque conversando com os amigos que participaram, muitos não se lembram e estão naquele misto de ansiedade e vergonha. Mas estou muito animada, vai ser muito gostoso reviver esse passado. Minha reação, acho que vai ser de alegria e darei boas risadas com certeza”, disse.

O professor Antero acredita ser um momento de grande emoção e relata que, infelizmente, alguns dos autores das cartas já faleceram e os pais receberão as cartas no lugar de seus filhos. “Não é uma coisa boa, tem uma outra aluna que já pediu para receber a carta de uma amiga que já faleceu há dez anos. Algumas (cartas) terão muita emoção”.



O evento será organizado pelo Colégio Joviniano Barreto, que mobilizou os ex-estudantes para a abertura das “cápsulas do tempo” neste sábado. “Temos certeza que será um dia de muita emoção para os ex-alunos do professor Antero, que hoje são adultos, profissionais de diversas áreas. Quem sabe alguns terão realizado seus sonhos escritos há tanto tempo, e outros de repente poderão ter trilhado caminhos ainda melhores do que sonharam”, afirma em nota da escola Manoela Abreu, diretora do colégio.

