Sensus/ISTOÉ: pesquisa mostra que mais de 60% votariam em candidato da "terceira via"

Levantamento mostra que 61,9% dos eleitores não votam nem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem no atual presidente Jair Bolsonaro (PL) caso tenham outra opção

Uma pesquisa recente da Sensus, encomendada pela revista ISTOÉ, mostra que 61,9% dos eleitores não votam nem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem no atual presidente Jair Bolsonaro (PL) caso tenham outra opção. A porcentagem indica que boa parte dos brasileiros está disposto a votar em um candidato da terceira vi. Esse nome, todavia, ainda é incerto.

Os dados do levantamento apontam para tendência de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que se acirram com 42,6% e 24,2% dos votos, respectivamente.

Esta é a primeira pesquisa Sensus/ISTOÉ, realizada entre os dias 24 e 28, de forma presencial, junto a dois mil eleitores, em 136 municípios de 24 estados. A margem de erro de 2,2% para mais ou para menos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pesquisa mostra que Lula seria eleito presidente caso as eleições fossem hoje. Os 42,6% dados a ele representam 50,8% dos votos válidos, o que poderia lhe garantir a vitória ainda no primeiro turno.

Bolsonaro (PL) ficou em segundo com 24,2% das intenções de votos, seguido à distância pelos candidatos da terceira via: Sergio Moro (Podemos) está com 7,5%, Ciro Gomes (PDT) com 5,3% e João Doria (PSDB), 1,8%.

Outros candidatos da terceira via somaram apenas 2,8%: Simone Tebet (MDB) com 1,2%; Luiz Henrique Mandetta (DEM) com 1%; Rodrigo Pacheco (PSD) com 0,3%; Luiz Felipe D’Ávila (Novo) com 0,2%; e Alessandro Vieira (Cidadania) com 0,1%.

A pesquisa revela que em razão da radicalização do processo eleitoral, que já tomou conta do País de forma antecipada, os eleitores estão definindo os votos bem antes do normal. Tanto que Lula e Bolsonaro receberam elevado porcentual de votos espontâneos (33,6% para o petista e 21,5% para capitão). De qualquer forma, ainda há uma margem de 38% de votos indefinidos, que podem ir para um candidato da terceira via.

Tags