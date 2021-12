Festival da Música de Fortaleza chega à final com 12 finalistas

Última etapa da competição vai acontecer a partir das 19 horas no palco do Teatro São José

Após dois dias de seletivas, o Festival da Música de Fortaleza chega à sua grande final neste sábado, 4, em cerimônia prevista para acontecer às 19 horas, no Teatro São José. O corpo de jurados da competição divulgou, na noite desta sexta-feira, 3, as 12 canções que seguem para a etapa final. Das 30 canções que concorreram na primeira fase, doze foram classificadas para disputar o título.



Quem terminar na 1ª posição receberá um prêmio no valor de R$ 40,1 mil. Para o 2º lugar, a recompensa é R$ 12,6 mil, enquanto para o 3º chega a R$ 5,7 mil. O Festival ainda vai premiar, com R$ 5,7 mil, o melhor intérprete. Os candidatos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por músicos, produtores, maestros, pianistas, instrumentalistas e jornalistas, entre eles o editor do Vida & Arte, Marcos Sampaio. Entre os critérios a serem observados avaliados estão originalidade de música e letra, qualidade melódica e harmonia.



Para o secretário de cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, a edição deste ano do Festival consolida a grande abrangência do evento, uma vez que foram registradas inscrições de músicos de várias partes do Brasil. "Além do mais, impressiona o nível das canções, tornando este um Festival de qualidade, e os jurados tiveram essa difícil missão de escolher os 12 finalistas que irão compor a grande final. Esperamos, nessa final, um teatro cheio de gente para curtir esse grande evento", pontuou o secretário, ressaltando que o evento será realizado de acordo com os protocolos de prevenção à Covid-19.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação será ao vivo transmitida por meio do canal do YouTube da Prefeitura de Fortaleza, pelos perfis oficiais da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor), e pela TV Terra do Sol (42.1), TV Fortaleza (7.2), TV Ceará (5.1), e rádio Terra do Sol.



Confira as doze canções finalistas (em ordem alfabética):



>Alzheimer (Tom Drummond - PB)



Intérprete: Tom Drummond



>Com Meus Botões (Wagner Castro - CE)



Intérprete: Wagner Castro



>É Osso (Shirley Diógenes - CE)



Intérprete: Shirley Diógenes



>Forró Raiz (Neopineo - CE)



Intérprete: Neopinel



>Frevo da Gargalhada (Ademir Pedrosa - AP)



Intérprete: Íris Lima



>Geandra (Enrico Di Miceli / Joãozinho Gomes - AP)



>Maria da Penha (Davi Duarte - CE)



Intérprete: Davi Duarte



>O Último Festival (Robertho Aziz - RJ)



Intérprete: Robertho Aziz



>Pegue Viagem (Orlângelo - CE)



Intérprete: Léa Katharina



>Pequeno Planador (Tiago Araripe - CE)



Intérprete: Nayra Costa



>Tocaia (Pedro Sérgio - CE)



Intérprete: Anna Canário



>Voz e Violão (Pedrinho Callado - PA)



Intérprete: Rogério Brito



Tenha acesso a conteúdos exclusivos, colunistas e reportagens especiais. Clique aqui e assine OP+



Tags