Mais de três toneladas de eletrônicos e de brinquedos são apreendidos no Centro de Fortaleza

Cerca de três toneladas de brinquedos e de artigos eletrônicos foram apreendidos no Centro da Capital, na manhã desta quinta-feira, 7, em uma ação da Receita Federal, Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Militar. Na 3ª edição da Operação Criança Segura, foram fiscalizados três alvos que comercializam brinquedos e eletrônicos sem comprovação legal de importação e suspeitos de falsificação. A mercadoria é avaliada em cerca de R$ 4 milhões.

Na fiscalização, foram encontradas etiquetas de várias marcas de eletrônicos que, supostamente, seriam usadas nas mercadorias falsificadas. Segundo a Receita Federal, o destino do material, em se constatando a falsificação após o processo de defesa, é ser destruído.

As operações Criança Segura são realizadas pela Receita Federal em brinquedos importados desde que eles violem alguma legislação nacional e, por isso, sejam de importação proibida. No caso dos brinquedos, a Receita atua tanto nos brinquedos piratas quanto nos que não têm a certificação do Inmetro, já que a comprovação de qualidade é obrigatória para as mercadorias destinadas a crianças.

A Receita Federal alerta que o consumidor, ao adquirir um brinquedo, deve conferir a presença do selo do Inmetro e respeitar a recomendação da faixa etária a que o produto se destina. Além disso, precisa ainda evitar comprar brinquedos no mercado informal, principal destino de produtos falsificados e contrabandeados, que não apresentam garantia de qualidade e colocam em risco a segurança e a saúde das crianças.

Serviço

Para saber mais sobre o processo para a certificação de um brinquedo, consultar a portaria Inmetro nº 563/2016, disponível em http://www.inmetro.gov.br/brinquedo



