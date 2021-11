MC Black: família reconhece corpo encontrado na Praia da Leste-Oeste

A família fez o reconhecimento do corpo encontrado na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, e identificou como sendo o de Francisco Ytalo Oliveira de Queiroz, de 20 anos, o MC Black, que estava desaparecido desde a segunda-feira, 22. Ele foi visto pela ultima vez na Praia de Iracema.



O rapaz de 20 anos era morador do bairro Granja Lisboa e visitou a Praia de Iracema, mas teria sido capturado por integrantes de uma facção criminosa. Conforme O POVO apurou, ele foi colocado em um veículo por homens e, desde então, desapareceu. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou os trabalhos de investigação do caso, por meio da 12ª Delegacia, que investiga os casos de desaparecimento no Ceará.

Nesta quarta-feira, 24, um corpo foi encontrado na Praia da Leste-Oste. O velório acontece nesta quinta-feira, 25. A família do MC afirma que ele não era envolvido com organizações criminosas e apresentava suas músicas nas redes sociais. Diversos amigos dele foram às redes para lamentar a morte.

