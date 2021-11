Enem 2021: aulão ocorre às vésperas da prova em cinema de Fortaleza; veja como participar

Um aulão preparatório para o segundo dia de prova do Enem 2021 ocorrerá neste sábado, 27, na sala de cinema 5 do Shopping Via Sul, em Fortaleza. A ação é promovida pela Faculdade Uninta Fortaleza e ocorrerá de forma presencial e gratuita. Ao todo, são 174 vagas destinadas a estudantes do ensino médio de qualquer instituição de Fortaleza. O segundo dia da realização do exame ocorrerá no próximo domingo, 28.

No aulão preparatório, haverá revisões das disciplinas de matemática, química, física e biologia. O objetivo é dar dicas de última hora, refrescando a memória dos pré-universitários para os temas mais importantes, em um ambiente confortável e desestressante. As aulas serão realizadas das 8 às 12 horas.

Os estudantes de escolas públicas e privadas interessados devem realizar as inscrições no endereço a seguir: uninta.vc/aulao-enem. A inscrição é aceita após o preenchimento das informações solicitadas. No dia, haverá uma lista com o nome das inscritos para ter acesso ao aulão. Será necessário levar documento com foto para identificação.

De acordo com o professor Márcio Gondim, Diretor Geral da Faculdade Uninta Fortaleza, a ideia é passar dicas valiosas para a prova em um ambiente agradável. “A ideia é promover um ambiente agradável e lúdico para dar dicas valiosas de cada uma das disciplinas, além de orientações básicas para o dia da prova. Assim os alunos do ensino médio podem apreender melhor as informações”, disse.

Na ocasião, estarão presentes os profissionais da educação das seguintes disciplinas: Júnior Barata e Raul Brito (Matemática), Sostenes (Química), Augusto Melo (Física) e Mariano (Biologia).

Serviço

Aulão de véspera do Enem

Onde: Sala de cinema 5 do Shopping Via Sul – Avenida Washington Soares, 4335

Quando: Sábado, 27 de novembro, das 8 às 12 horas

Inscrições: no endereço a seguir: uninta.vc/aulao-enem

