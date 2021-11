Após briga em que homem saca arma, Centro de Eventos recebe policiamento

Policiais militares realizam ações ostensivas no Centro de Eventos, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 25, após a confusão na fila de vacinação, registrada na quarta-feira, quando houve uma briga e uma pessoa sacou a arma de fogo. A briga aconteceu em meio a crianças e adolescentes que foram levados pela Secretaria da Educação do Município (SME) para receberem a imunização.



Os vídeos da briga de quarta-feira preocuparam pessoas que foram nesta quinta ao Centro de Eventos. Antes de os portões serem abertos, não havia policiamento do lado de fora. Conforme O POVO apurou no local, após início dos atendimentos, dois Policiais Militares estavam no local. Posteriormente chegaram também agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Na entrada não há vistoria ou detector de metais, as pessoas entram livremente. O POVO conversou com funcionários e eles relataram que, anteriormente, não havia presença de PMs no local, apenas da Guarda Municipal. E que somente nesta quinta-feira foram designados dois militares para "acompanhar o clima'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A confusão

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a briga começou após uma pessoa tentar passar na frente durante a fila de vacinação. Estudantes da rede municipal correram para se afastar da confusão. Um homem sacou uma arma. Segundo a SSPDS, quando a Polícia chegou ele já havia saído do local.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o reforço policial no local e identificação do homem armado, e aguarda resposta.

Com informações da repórter Mônica Damasceno, da rádio O POVO CBN

Tags