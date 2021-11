Mais de 200 metros de fio de energia elétrica são apreendidos em Maracanaú

A Polícia Militar do Ceará apreendeu 250 metros de fios de energia em Maracanaú, além de R$ 17.700 em espécie. Um casal proprietário de sucata suspeito de receber esses fios furtados foi preso. De acordo com a Enem Distribuição Ceará (Enel), de janeiro a outubro deste ano, mais de 268 km de rede foram furtados em todo Estado, marca 50% maior à registrada no mesmo período de 2020.

De acordo com o comandante do Policiamento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), tenente-coronel Adrianízio Paulo, há um grande número de furtos de cabos na RMF, especificamente em Maracanaú. Conforme o comandante, houve uma reunião com representantes da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que teriam avaliado, de acordo com o oficial, um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão com o furto desse material, somando 22 quilômetros de fios levados por criminosos.

Em Fortaleza, conforme a Enel, os bairros mais afetados são Edson Queiroz, Centro, Dionísio Torres, Fátima e Luciano Cavalcante.

Cabos apreendidos em Maracanaú (Foto: divulgação/PMCE )







Uma mulher, que é proprietária da sucata, foi presa em flagrante. O companheiro dela foi detido posteriormente. Os dois estão na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) e o procedimento está em andamento.

