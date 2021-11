Para promover tutela de crianças e adolescentes, MPCE lança campanha "Órfãos da Covid-19"

No Ceará, 385 crianças de até seis anos perderam um dos pais para a Covid-19. A iniciativa do MPCE pretende dar visibilidade a esse público

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) lança nesta sexta, 19, a campanha “Órfãos da Covid-19 - O MPCE na defesa dos direitos de crianças e adolescentes”. A iniciativa tem como objetivo promover a tutela dos direitos de crianças e adolescentes cujos pais (ambos ou um deles), representantes legais ou cuidadores faleceram em decorrência da infecção causada pelo coronavírus.

Com realização em formato híbrido, o evento será realizado às 9 horas, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, no bairro Cambeba, em Fortaleza, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do MPCE. O público-alvo da campanha são membros, servidores e estagiários do Ministério Público; sociedade civil; conselheiros tutelares; conselheiros de Direitos; componentes da administração Estadual e Municipal e demais integrantes da rede protetiva dos direitos da Infância e Juventude.

Na ocasião haverá ainda a apresentação de um guia informativo com orientações acerca de serviços disponíveis nas áreas de regularização da situação jurídica, educação, assistência social, psicologia, saúde mental, combate à exploração e direitos trabalhistas e previdenciários.

O lançamento contará com a participação de Antônia Lima Sousa, promotora de Justiça titular da 78ª promotoria de Justiça de Fortaleza; Márcio Tadeu, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão e Renato Simões, coordenador executivo da Associação Nacional Vida e Justiça em Apoio à Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19.

Segundo a promotora de Justiça Antônia Lima Sousa, o objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade para dar visibilidade a esse público que surgiu durante a pandemia. Ela explica que a partir da campanha, as pessoas poderão ajudar o Ministério Público a identificar, localizar e encaminhar crianças e adolescentes ao Conselho Tutelar ou para um órgão de proteção. Além disso, o guia informativo ajudará a expor os direitos e a mostrar onde buscar ajuda.

A campanha conta com a colaboração dos Centros de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc), da Saúde (Caosaúde) e da Infância e Juventude (Caopij), e também será divulgada nas redes sociais do MPCE.



Serviço

Lançamento “Órfãos da Covid-19 – O MPCE na defesa dos direitos de crianças e adolescentes”

Data: 19 de novembro de 2011

Horário: Das 9 às 12 horas

Evento híbrido: Auditório da PGJ – Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba, Fortaleza (presencial) e Plataforma Microsoft Teams (virtual)

YouTube: youtube.com/MinisterioPublicoCE

