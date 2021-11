Filho que matou mãe idosa a facadas se preparava para fugir quando foi preso  

Com ele foi apreendida arma usada no crime. Uma faca, que estava suja de sangue da vítima.

Joelson de Sousa Silva, de 31 anos, se preparava para fugir quando foi preso no terminal de ônibus do Antônio Bezerra, em Fortaleza. Com ele foi apreendida a arma usada no crime. Ele é suspeito de amarrar e matar a mãe idosa na própria residência, no bairro José Bonifácio. Uma faca, que estava suja de sangue da vítima, foi encontrada com ele. As informações foram divulgadas em coletiva no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Na segunda-feira, 15, equipes policiais foram acionadas para a ocorrência e se depararam com o corpo da vítima. Ela foi encontrada na sala de casa, sentada, amarrada e com lesões causadas por instrumento perfurocortante. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a autuação em flagrante por homicídio doloso. Ele está á disposição do Poder Judiciário.

Com informações de Alexia Vieira

