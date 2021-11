Empresas prometem descontos em juros e multas durante mutirão virtual do Procon Fortaleza

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) realiza, até o dia 3 de dezembro próximo, o mutirão virtual Procon Zera Dívida. Pelo menos 26 empresas confirmaram participação, dentre elas bancos, operadoras de cartão de crédito, empresas de telecomunicações e colégios. Também participam as concessionárias de energia (Enel) e de água e esgoto (Cagece).

Segundo o órgão, no ano passado, pelo menos 40 mil consumidores entraram em contato com o Procon Fortaleza. Desse total, cerca de sete mil realizaram alguma negociação. Em edições anteriores, descontos já chegaram a 98% da dívida.

Para negociar as dívidas, é necessário que os consumidores acessem a plataforma do Procon Zera Dívida e insiram os dados referente ao titular da despesa, como RG, CPF, comprovante de endereço de Fortaleza e comprovantes da dívida.

Segundo a diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, desde o início do ano, o Procon vem sensibilizando bancos, operadoras de cartão de crédito e colégios para que negociem dívidas com os consumidores, oferecendo descontos. "Para participar do mutirão Zera Dívida, pedimos que as empresas disponibilizem descontos e prazos especiais para o pagamento do débito, pois sem essa condição não valeria a pena participar de um feirão dessa grandeza", complementou a Diretora.

Para Eneylândia, o 13º salário no comércio pode ajudar os consumidores a renegociar suas dívidas. "Até o dia 30 de novembro muitas empresas já pagarão a primeira parcela do 13º salário. Fica a dica para renegociar aquela dívida e limpar o nome", disse.

Serviço

Procon Zera Dívida

Período: de 16 de novembro a 3 de dezembro

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

sábado das 08h às 12h (para algumas empresas)

Clique aqui para acessar a página do Procon Zera Dívida

Documentos necessários para renegociação:



Nome completo

- RG

- CPF

- Comprovante de endereço de Fortaleza

- Comprovantes da dívida (faturas, contratos, cupom fiscal, recibos, extratos, mensagens de e-mail, extratos do SPC e Serasa, ou qualquer outra informação que comprove a existência da dívida)

Empresas participantes

Financeiras

Banco Bradesco

Itaú Unibanco

Fortbrasil

Somapay

Colégios

Colégio Anglo News

Colégio Darwin

Colégio Batista Santos Dumont

Colégio Daulia Bringel

Colégio Nossa Senhora do Carmo

Faculdade CDL

Instituto Dom José

Hospitais

Hospital São Camilo

Lojas do varejo

Magazine Luíza

Telecomunicações

Boomerang Telecom

Claro

DB3 Telecom

Instale Telecom

Oi

Mob Telecom

R-Net Telecom

Tim Brasil

Tix Telecomunicações

Turbonet Provedor

Vivo

Concessionárias

Cagece

Enel



Para mais informações: ligue para o telefone 151



