Procon repassa denúncias de consumidores que receberam ligações do próprio número a operadoras

Pelo menos 66 pessoas procuraram o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) para denunciar ligações recebidas pelo próprio número de celular. Após uma audiência pública com representantes das quatro principais operadoras de telefonia do País nesta sexta-feira, 29, o órgão concordou no repasse dos dados dos consumidores às empresas para investigação.

De acordo com os representantes da Oi, Claro, Tim e Vivo presentes na audiência, ainda não há informações suficientes sobre esse tipo de ligação para entender se elas são parte de algum esquema de roubo de dados ou falhas em sistemas.

No entanto, eles orientam os consumidores a não atender as chamadas. O Procon não registrou nenhuma denúncia de fraude relacionada às ligações do próprio número.

Os dados apresentados pela diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, informam que 98% das denúncias registradas de consumidores que receberam ligações do próprio número são clientes da Oi e 1,08% da Vivo.

As operadoras também afirmaram que não há nenhuma reclamação oficial de clientes sobre o assunto nos canais de atendimento próprios de cada uma.

"Diversas pessoas não procuram o Procon, mas a gente sabe que no município de Fortaleza isso está acontecendo. Pessoas do nosso convívio, do dia a dia, estão relatando. E por isso queremos saber: isso é uma falha técnica? Tem risco de vazamento de dados? A nossa preocupação é com a segurança dos dados dos consumidores", disse a diretora durante a audiência.



Para que as ligações possam ser investigadas, o Procon deve repassar às operadoras os números, nomes, horários e datas das chamadas mencionadas pelos consumidores nas denúncias. Foi dado o prazo de dez dias para que as empresas respondam o órgão com as respostas da investigação.

Representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foram convidados para a audiência pública, mas não compareceram. A agência será oficiada pela ausência.

Como denunciar

Para o consumidor que deseja denunciar a ligação recebida do próprio número, o Procon Fortaleza tem três meios de comunicação com a população:

Quem deseja entrar em contato com as operadoras para realizar reclamações de forma direta deve contatar os Serviços de Atendimento ao Consumidor das empresas:

Oi: 1057

Tim: *144

Vivo: *8486

Claro: 1052



