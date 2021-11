Carro roubado é recuperado momentos depois do crime pela PM com apoio do videomonitoramento

Um carro modelo Fiat Uno roubado no domingo, 14, no bairro Siqueira, em Fortaleza, foi recuperado momentos depois pela Polícia Militar com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid). Dois indivíduos foram presos e um simulacro de arma de fogo apreendido. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



A equipe do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) avistou o automóvel Fiat uno de cor azul trafegando pela faixa de ônibus. Os militares solicitaram a parada do carro, mas o motorista fugiu e foi perseguido com apoio das câmeras do videomonitoramento. Houve um cerco e foi feita a abordagem.

Marcos Paulo Gomes de Oliveira, de 41 anos, foi preso e autuado em flagrante. Ele ainda tentou descer do carro e fugir, mas não obteve êxito na ação. O outro ocupante, um adolescente de 17 anos, não ofereceu resistência e foi apreendido.

Após consulta da placa foi verificado que havia antecedente criminal por roubo. O veículo havia sido tomado no bairro Serrinha, também em Fortaleza. Dentro do carro foram encontrados um celular, que havia sido roubado com o veículo e um objeto similar a uma arma de fogo.

Os dois foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Marcos foi autuado por roubo e corrupção de menor e o adolescente por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ambos foram colocados à disposição da Justiça.

