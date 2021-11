Após assalto, dupla capota veículo durante perseguição policial em Fortaleza

O fato aconteceu no bairro Planalto Ayrton Senna na manhã do último sábado, 13.

Um dupla de assaltantes foi capturada pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar, após o roubo de um veículo no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Quando tentavam a fuga em alta velocidade, eles perderam o controle do carro, que capotou e ambos acabaram detidos. Um deles era adolescente. O caso aconteceu na manhã de sábado, 13.

A equipe policial realizava o patrulhamento de moto no bairro José Walter quando foi informada por uma pessoa que havia sido assaltada. Os suspeitos estavam num veículo de cor prata. Ao atenderem a ocorrência, os policiais identificaram um automóvel com as mesmas características e iniciaram a perseguição.

Foi dada ordem de parada, mas o motorista do carro não obedeceu. Após o capotamento do veículo, os assaltantes foram capturados. Além disso, os policiais encontraram uma pistola calibre 45 municiada, vários celulares, pertences das vítimas e uma quantia em dinheiro.

Kaio Anderson de Souza Costa, 18, foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Os dois foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Kaio foi autuado por roubo e corrupção de menor. O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo.

