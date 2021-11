Morre Benedito Almeida, empresário dono da empresa São Benedito

O empresário Benedito Almeida, dono da empresa São Benedito, que atua no Ceará, na área de transporte terrestres desde a década de 60, morreu na noite desta terça-feira, 2.

A empresa ainda não divulgou informações sobre a causa da morte do proprietário. O local e horário do sepultamento também não foram informados até a publicação desta matéria.

A empresa possui uma média de 541 mil passageiros por mês e conta com mais de 130 veículos. Localidades no interior e no litoral do leste cearense são atendidos pelos serviços da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

*mais informações em instantes

Tags