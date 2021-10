Feriado de Finados irá movimentar cerca de 29 mil passageiros em terminais rodoviários de Fortaleza

De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), os passageiros devem embarcar entre 29 de outubro e 2 de novembro, Dia de Finados, em destinos intermunicipais e interestaduais

O dia 2 de novembro, feriado de Finados, se aproxima e com ele o deslocamento de pessoas que pretendem visitar seus entes queridos. Cerca de 29 mil passageiros deverão embarcar pelos terminais rodoviários de Fortaleza, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, de acordo com a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Esse número representa um aumento de 32% em relação ao movimento registrado na semana anterior.

Apesar de estar ainda 10,39% abaixo do fluxo no mesmo feriado em 2019, se comparado com o ano passado, há um aumento no número de passageiros de 18,61%. O dia com maior fluxo de passageiros deve ser nesta sexta-feira, 29, do fim de semana que antecede o feriado. De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Arce, 8.500 pessoas devem passar pelo terminal rodoviário Engenheiro São Tomé só neste dia.

Para atender a demanda de embarques, as empresas de transporte disponibilizarão 180 viagens extras, um número que pode aumentar de acordo com a demanda. Estima-se que até o término do período, somadas as viagens normais e extras, cerca de 845 viagens sejam realizadas durante os cinco dias, o que representa um aumento de 27% nas viagens atuais em dias normais.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).



Protocolos de embarque

Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência; chegar ao terminal uma hora antes do embarque, conferir a documentação necessária, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Medidas sanitárias

Os terminais seguem adotando as medidas sanitárias exigidas nos protocolos governamentais, como: exigência do uso da máscara e disponibilização de álcool em gel; instalação de adesivos de distanciamento; divulgação de mensagens no sistema de som; instalação de pias externas para lavagem das mãos; e orientação aos passageiros quanto a necessidade do distanciamento social no âmbito do Terminal.

Serviço

Contatos úteis: Terminal Rodoviário: (85) 3256-2040; 3256-5786

Juizado de Menores: (85) 3231-1015

Site do Terminal: www.rodoviariafortaleza.com



