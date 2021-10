Enquanto donas dormiam, homem invade casa, come alimentos da geladeira e rouba botijão de gás no Recife

do Jornal do Commercio

do Jornal do Commercio Jornal

Autor do Jornal do Commercio

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (26), no bairro da Boa Vista, centro do Recife

Um homem de 19 anos é acusado de invadir uma casa na rua Bispo Cardoso Ayres, localizada na Boa Vista, no Grande Recife. O suspeito que entrou por um dos quartos da casa, foi direto para a cozinha, abriu a geladeira e comeu até partes de carne de frango que estavam cruas. O caso, que aconteceu na madrugada desta terça-feira, 26, surpreendeu e foi muito além de um furto ou assalto.

Além do suspeito ter pego o botijão de gás da casa, ele fez a "limpa" da feira do mês, comeu quase toda a comida que estava dentro da geladeira e ainda usou o fogão para preparar um sanduíche.

"Primeiro minha mãe acordou com o barulho, como se alguém tivesse pulado no muro. Ela me chamou e a gente acordou no susto. Imediatamente ligamos todas as luzes da casa pra mostrar que tinha gente na casa. Voltamos a dormir, minha mãe ficou no sofá e eu fui para o meu quarto. Isso por volta da 1h", explicou uma das donas da residência, que preferiu não se identificar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste período em que as duas dormiam, o suspeito comeu frango, carne, pizza, uma bandeja de iogurte e até mesmo uma marmita que estava guardada na geladeira. Somente às 3h, o segurança do bairro percebeu uma movimentação estranha próximo à residência e encontrou o rapaz com o botijão e alguns eletrodomésticos esperando alguém para ajudá-lo a carregar. Foi aí que ele foi detido, e as donas da casa, acordadas e informadas do que havia acontecido.

"Às 3h eu acordei com a segurança privada do bairro, que todos nós pagamos, avisando que o bandido estava sentado em cima do botijão de gás. A sorte foi essa, que Deus mandou um anjo, que foi o segurança, que pegou o bandido", disse a moradora.

O suspeito, um rapaz de 19 anos, foi encaminhado por policiais militares do 16º Batalhão para a Central de Plantões e vai passar por audiência de custódia. Para entrar na residência, ele quebrou a caixa de cimento de ar condicionado de um dos quartos.

Segundo a moradora, esta não é a primeira vez que a casa dela é arrombada. Em uma das investidas anteriores, os criminosos chegaram a levar duas máquinas de lavar.

Agora, o que fica é a indignação e a insegurança. "Fica a revolta, né? Eu sou uma mulher trabalhadora, que pago minhas contas em dia, e aí vem um cidadão roubar o que eu trabalho para colocar dentro de casa", completou.

O sentimento é o mesmo dos moradores dos entornos, que reclamam da falta do policiamento. Nas ruas Visconde de Goiana e Dom Bosco, também na Boa Vista, todos estão assustados com tamanha violência e criminalidade.

Em nota, a Policia Militar informou que "o policiamento ostensivo no bairro da Boa Vista é realizado através de guarnições táticas e motopatrulhamento, que realizam rondas e abordagens na região, com o apoio do Gupo de Apoio Tátido Itinerante (GATI)".

Além disso, a corporação alegou que conta com apoio de unidades especializadas, de combate aos roubos e homicídios, mas que reforçará o policiamento nos locais citados pela reportagem. "Ainda assim, o Batalhão irá reforçar o patrulhamento nestas ruas específicas, relatadas pela reportagem", disse a nota.

Do Jornal do Commercio

Via Rede Nordeste

Tags