Diagnóstico da José Avelino, em Fortaleza, identificou 4.200 comerciantes informais

12:32 | Out. 25, 2021

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) solicitou um levantamento quantitativo de pessoas que trabalham no comércio informal da rua José Avelino e no entorno. A expectativa da Prefeitura é que os dados sirvam para realizar um diagnóstico e ajudem a propor soluções para o local. O secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Rodrigo Nogueira, informa que o levantamento já foi concluído. Tratam-se de mais de 4.200 pessoas, que se direcionaram para realizar o cadastramento.



"Vimos que várias pessoas estão querendo se formalizar. Isso é importante! Nas próximas semanas iremos dar uma definição de quais serão os próximos passos. Nós estamos ouvindo todos os atores para tomar uma decisão que seja melhor para todos e para cidade fortaleza", relata Rodrigo.

A solicitação para a realização dos cadastros foi feita no dia 23 de agosto, pela Prefeitura. Em seguida, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) realizou o levantamento dos dados entre os dias 26 de agosto e 16 de setembro. Os dados ainda não foram divulgados. "O assunto está sendo tratado exclusivamente pelo comitê instituído para dialogar com os vendedores ambulantes, informou a SDE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diálogo com o segmento tem contado com a mediação do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT). Ao O POVO, o vereador afirmou que a Prefeitura vai fazer o cruzamento de dados para que possa ter a dimensão da quantidade de pessoas que realmente trabalham nesse entorno e conseguir encontrar uma “solução viável para todos”.

“Tanto para o poder público, que tem a obrigação de ordenar o espaço público da Cidade, quanto para os trabalhadores, que precisam ter esse trabalho para sustentar suas famílias”, explicou por meio de assessoria.

Por causa da pandemia de Covid-19 e a necessidade de manter o maior índice de isolamento social possível, o comércio sofreu muitas dificuldades. Dentre as questões dos comerciantes da José Avelino, estava a proibição de comércio para reduzir aglomerações, no local.

Além disso, na madrugada do dia 18 de agosto, houve o confronto de feirantes contra a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que terminou com a morte de Naison Abdenego de Sousa Barros, 31 anos. Ele foi socorrido após ser atingido por um disparo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois.

Veja mapa das ruas que formam o entorno do comércio da José Avelino e está proibido de acordo com decreto



Mapa das ruas que formam o entorno do comércio da José Avelino e que está proibido de acordo com o Decreto. (Foto: Divulgação/Agefis)



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags