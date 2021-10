A vegetação que fica próxima ao supermercado Makro, na BR-116, e às margens do rio Cocó, no bairro Dias Macedo, pegou fogo na tarde deste domingo, 10. Segundo o tenente Fidelis Dutra, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), duas viaturas foram deslocadas para apagar as chamas e, até às 15h40, ainda atuavam no local.

LEIA MAIS | Incêndio volta a atingir vegetação do Condomínio Espiritual Uirapuru

A fumaça podia ser avistada de longe. Ainda de acordo com o tenente, não houve feridos.



Vegetação pega fogo próximo ao rio Cocó. Bombeiros foram acionados por volta das 15 horas. pic.twitter.com/RU6929nygc — O POVO (@opovo) October 10, 2021

